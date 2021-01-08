В качестве вооружения для палубных истребителей F-35B британские Королевские ВВС выбрали ракеты Spear 3. Эти боеприпасы, выделяющиеся миниатюрными размерами, поставляет компания MBDA, с которой главное военное ведомство страны заключило контракт на пять лет и 550 миллионов фунтов стерлингов.

Эти ракеты в настоящий момент могут использоваться только на F-35B, однако в дальнейшем Британия намеревается приспособить их и для истребителей Eurofighter Typhoon. Источники в Минобороны заявляют, что в дальнейшем планируется модернизация боеприпасов, а также расширение вариантов их применения на целом ряде других платформ.

Spear 3 – это компактная крылатая ракета, способная поражать цели на расстоянии 140 километров. Производитель в настоящий момент работает над другими ее модификациями, а также над оружием РЭБ. Возглавляющий компанию Эрик Беранжер сообщает, что в дальнейшем Spear 3 превратится в роевое оружие, которое сможет использоваться как самостоятельно, так и в составе роя, формируемого посредством искусственного интеллекта.