Фильм «Монстро» вышедший на экраны в 2008 году и снятый в жанре кинодокументалистики, получит продолжение. Работу над ним уже начали кинокомпания Paramount Pictures и студия Bad Robot. Для написания сценария они пригласили Джо Бартона.

Несмотря на то, что продюсером опять будет Джей Джей Абрамс, продолжение снимут совсем в другом стиле. Сообщается, что это скорее всего будет полноценный хоррор, а не кинодокументалистика.

Известно, что оригинальная лента, персонажами которой были молодые американцы, скрывающиеся от неизвестного монстра, снималась в обстановке полной секретности. Именно этим эксперты объясняют весьма высокие сборы, составившие 170 миллионов долларов. Из-за популярности «Монстро» было принято решение основать франшизу «Кловерфилд».

Сюжет продолжения в настоящий момент неизвестен. Кроме того, не раскрывается ни возможная дата появления картины на экранах и даже график съемок.