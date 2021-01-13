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Снайперы на Донбассе обстреливают видеокамеры ВСУ, заявляют представители фонда «Вернись живым», которые оказывают помощь военнослужащим и ветеранам.

Один из бойцов украинской армии рассказывает, что перед Новым годом пуля снайпера угодила в одну из дорогостоящих камер. Спустя несколько дней были уничтожены еще две. Солдат рассказывает, что он с группой военных вынужден восстанавливать обстрелянные комплексы, пока остальные воюют на передовой. Представители фонда подсчитали, что всего из-за трех выстрелов ВСУ понесли убытки в 285 тысяч гривен (около 750 тысяч рублей).

Напомним, что ранее сообщалось о 93 пропавших украинских танках, которые не сумели обнаружить даже наблюдатели ОБСЕ. Тогда было выдвинуто предположение, что ВСУ готовит технику к масштабному наступлению на Донбасс, однако подготовительный процесс затянулся.

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