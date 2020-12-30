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Журналист украинского издания «Страна. Ua» рассказал о том, что обнаружил пропавшие ранее 93 танка, принадлежащие ВСУ. По его словам, они расположились буквально в получасе от передовой и готовы к отражению атак противника.

Один из руководителей штаба ООС поведал журналисту, что «фокус» с пропажей был разыгран для наблюдателей ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что Украина не собирается нападать на повстанческие силы – танки выполняют исключительно защитную функцию. Хотя официально все они отправились на ремонт.

По словам автора публикации, он видел танки ВСУ своими глазами, поэтому полностью уверен в каждом своем слове. Боевая техника сосредоточена на передовой и тщательно замаскирована, поэтому обнаружить ее, не имея соответствующей информации, практически невозможно.

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