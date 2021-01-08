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Дональд Трамп в последние дни своего правления в США намеревался задействовать президентские полномочия, чтобы помиловать самого себя. Издание The New York Times сообщает, что глава государства советовался об этом с представителями своей администрации.

Источники в Белом доме сообщают, что Трамп опасался политического преследования после ухода с поста и намеревался применить самопомилование в качестве превентивной меры. При этом он интересовался у своих сторонников, какие последствия может повлечь за собой такой шаг.

Авторы публикации заявляют, что с юридической точки зрения будет очень сложно оценивать акт помилования самого себя, так как ни один президент не только в США, но и во всем мире не прибегал к подобным методам. Однако они уверены, что если бы Трамп решился на их использование, это могло бы создать весьма опасный прецендент, так как открывало бы возможность и для других глав государства нарушать закон, а потом избавляться от ответственности путем самопомилования.

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