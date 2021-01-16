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Премьера блокбастера «Годзилла против Конга» перенесена, поэтому зрители смогут увидеть ее почти на два месяца раньше, заявили представители компаний Legendary и Warner Bros.

Изначально релиз планировался на 21 мая текущего года. Однако один из создателей – компания Warner Bros. проявила инициативу и приняла решение перенести фильм на более раннюю дату. Теперь 26 марта блокбастер будет одновременно показан в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.

Известно, что Legendary сперва упорно сопротивлялась такому решению, из-за которого картина может моментально оказаться на многочисленных пиратских ресурсах. Однако потом создателям все же удалось найти компромисс.

Вполне вероятно, что в оставшиеся до премьеры два месяца в Сети начнут появляться трейлеры фильма, которыми создатели не особо радовали поклонников ранее. Однако официально никакой информации о них не появлялось.

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