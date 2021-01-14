14 февраля четырнадцать участников начнут борьбу за победу во втором сезоне вокального шоу «Маска» на канале НТВ. Известно, что вести программу будет Вячеслав Макаров, но имена конкурсантов пока не раскрываются.

Также неизвестно и имя одного из членов жюри. Остальные четверо – это Валерия и Филипп Киркоров, а также Тимур Родригез и Регина Тодоренко.

Напомним, что в первом сезоне шоу блистательную победу одержал исполнитель Анатолий Цой, который выступал в костюме Льва. В финале он сразился с Оленем (Лариса Долина), Волком (Карина Кокс) и Попугаем (Аня Плетнёва).

Помимо этого, в стартовом сезоне принимали участие Алексей Глызин (Слон), резидент Камеди Клаб Антон Лирник (Яйцо) и другие известные исполнители.