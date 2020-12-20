Как пишут авторы статьи, в последние годы мир меняется. И если раньше Россия уверено «удерживала танковое преимущество», то сейчас на этот статус претендует уже НАТО.

По мере того, как Россия сосредотачивается на создании Т-14 «Армата» нового поколения, страны НАТО наращивают темпы в собственных программах по модернизации танков.

Чарли Гао, автор издания The National Interest, перечислил пять самых современных танков, которые уже доступны для стран НАТО или будут доступны в ближайшее время.

M1A2C

Если говорить о танке в его последней конфигурации 2019 года, то он действительно претендует на статус самого передового танка в арсенале НАТО. Это единственная бронированная боевая машина подобного рода, обладающая полевой системой активной защиты и выпускающая «умные» бронебойные снаряды, поддающиеся предварительному программированию. Также отмечается, что броня корпуса и башни усилена, а помимо прочего M1A2C оснащён модернизированными тепловизионными системами третьего поколения.

Также известно о планах НАТО снабдить M1A2C «Абрамсы» современным лазерным дальномером, совместимым с искусственным интеллектом, что позволит сделать танк более автономным.

Несмотря на то, что пушка M256 на M1A2 Abrams короче, чем на передовых вариантах Leopard 2, она работает под более высоким давлением, что определяет скорострельность.

Леопард 2A7V

Последняя немецкая модернизация Leopard 2 (Leopard 2A7V – прим. discover24.ru) во многих нюансах ни в чём не уступает M1A2C.

Длинная 120-мм пушка L/55 в модернизированной версии заменена на новую L/55A1 с увеличенной силой выстрела. К тому же система управления огнём также во многом полагается на электронные расчёты, что значительно упрощает задачу наводчику – ему остаётся лишь определить мишень, пометив её специальным маркером. При этом обнаруживать можно даже замаскированные цели, что позволяет делать специальный датчик, улавливающий тепловое излучение.

Леклерк XLR

Французский передовой танк Leclerc также будет обновлён в ближайшем будущем. Вероятнее всего, модернизированная модель Leclerc XLR уже готова, т.к. была создана в рамках программы SCORPION, направленной на развитие контактных сил французской армии. Руководство страны планирует потратить на контракт по закупке 200 танков Leclerc XLR более 330 миллионов евро. И приём новых моделей на вооружение запланирован на 2020-2028 гг.

Согласно официальной информации, обновленная модель может похвастаться рядом преимуществ, включая улучшенную пассивную броню на башне. Прицелы командира и наводчика также обновлены для улучшения обнаружения цели (как писали французские издания, теперь это возможно практически при любых погодных условиях).

Strv 122C

Швеция также модернизирует свою «стаю леопардов», подвергая определенным изменениям танк Stridsvagn 122, у которого теперь есть модель C. Основные модификации, как отмечается, связаны с заменой тепловых датчиков на более современные и улучшением корпусной брони Strv 122C.

Strv 122 может похвастаться улучшенной броней по сравнению с немецким Леопардом 2А5, лицензированным аналогом которого является. Этого удалось достигнуть благодаря тому, что Strv 122 оснащён полным пакетом брони MEXAS-H, в то время как на немецких 2А5 её намеренно уменьшали для улучшения маневренности боевой машины.

Оружейная система пока остаётся без изменений – неклассифицированная пушка L/44, которая вполне бы могла быть заменена более современным аналогом с улучшенным бронебойным потенциалом.

Леопард 2A6 HEL

Греческий Leopard 2A6 оснащен дополнительной броней, так как проектировался на версии прототипа Leopard 2A6EX.

В Леопарде 2 A6 HEL совмещены смертоносность и эффективность, благодаря развитию гладкоствольной пушки. Опираясь на требования военных по повышению огневой мощи, Rheinmetall серьёзно увеличил эффективность данного орудия.

Благодаря увеличению на 130 см длины ствола, а также другим изменениям (камера сгорания может выдерживать более высокое давление пороховых газов) скорость снаряда удалось значительно увеличить. К тому же 120 мм L55 орудие совместимо со всеми боеприпасами эксплуатируемыми в НАТО.

Ранее мы также сообщали, что в США собираются заменить известный танк Bradley.