M2 Bradley — это отслеживаемая система бронетанкового оружия, созданная на закате 70-х годов и названная в честь генерала Омара Брэдли. Боевая машина предназначена для перевозки пехоты и солдат-разведчиков.

Как сообщает портал military.com, правительство в ближайшее время откроет конкурс-приглашение для оборонных предприятий, которым предстоит побороться за интересный проект – модернизацию БМП M2 Bradley.

Известно, что чиновники уже обсудили с оборонными предприятиями к новой/улучшенной модели, но конкретные требования со стороны непосредственных заказчиков пока не называют.

Ожидается, что будет полностью перезапущена программа OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicle, рус. – «Опционально управляемая боевая машина»), которую свернули в январе 2020 года.

Если говорить вкратце, то программа была сорвана ещё на конкурсном этапе. Изначально об участии в программе заявили пять претендентов. Компании BAE Systems и Hanwha вышли из соревнования практически сразу. В октябре 2019 г. собственные варианты предоставили General Dynamics Land Systems и Raytheon/Rheinmetall. Предложение последних отклонили, поскольку они не предоставили запрошенный функциональный демонстратор. В результате остался только один заявитель – конкурс же с единственным участником вызвал критику. В январе 2020 г. армия США тендер остановила.

“Мы возвращаемся к вопросу OMFV и собираемся реализовать девять функций, упрощающих эксплуатацию БМП, которая придёт на смену M2 Bradley”, – говорится в заявлении генерала Росс Кофман, возглавляющего компанию Cross Functional Team.

Армия хочет получить OMFV, которая является частью следующего поколения боевых машин. Такой транспорт должен быть оснащён массой современной техники и системами вооружения, не говоря уже о беспилотных вариантах, которые показали свою эффективность в конфликте между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.