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Эксперт в области пластической хирургии Риккардо Фрати, возглавляющий клинику в Лондоне, заявил, что телеведущая Аманда Холден из Великобритании – это само совершенство. Доктор уточнил, что речь идет о пропорциях тела 49-летней телезвезды.

Чтобы сделать такой вывод, Фрати провел исследование, в ходе которого давал оценку пропорциям тела знаменитых женщин с красивыми фигурами. На звание совершенства претендовали Дженнифер Лопес, Бейонсе и Ким Кардашьян, однако чрезмерно широкие бедра не дали им одержать победу.

В качестве критерия оценки пластический хирург использовал так называемое «золотое сечение», показатели которого выглядят как 3:2:3. Именно по такому принципу должны были соотноситься между собой грудь, талия и ягодицы знаменитостей. Но упомянутые выше «звезды» из-за широких бедер получили оценку 2:2:3.

Фрати пояснил, что победа Аманды Холден полностью закономерна. Она занимается спортом, а не делает пластические операции, чем и объясняются совершенные пропорции ее тела.

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