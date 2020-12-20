Анастасия Волочкова пожаловалась аудитории телеканала «НТВ» на свое бедственное положение, которое стало возможным из-за пандемии коронавируса. Она посетовала, что доходы из-за Covid заметно уменьшились и раскрыла дальнейшие планы.

Чтобы поправить финансовое положение, балерина намерена продать 22 элитных квартиры, имеющиеся в ее собственности. Это жилье находится в Астрахани в ЖК «Паруса». Квартиры получены Волочковой совершенно законно – она отсудила их у бывшего мужа Игоря Вдовина в ходе бракоразводного процесса.

Балерина подсчитала, что выручка с продажи элитного жилья должна составить примерно 250 миллионов рублей. Большую часть которых Волочкова намерена инвестировать в покупку недвижимости в столице. Она также мечтает о строительстве собственного творческого центра, на который понадобится немало денег.