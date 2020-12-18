Людвиг ван Бетховен первым среди музыкантов использовал метроном и оставлял на полях нотных записей показатели его темпа. Однако музыковеды всегда считали, что великий композитор приводил ошибочные данные. По их словам, если исполнять произведения Бетховена в том темпе, который он указывал, получается слишком «безумная» мелодия.

Установить, почему композитор оставлял именно такие пометки, взялись испанские ученые из Университета Карлоса III. Они сперва создали математическую модель метронома, который использовался Бетховеном, а затем разобрали имеющийся в их распоряжении прибор, чтобы понять, что именно могло пойти не так при определении темпа.

Также ученые проанализировали исполнение произведений композитора разными дирижерами, что позволило установить – даже те из них, кто пытался следовать всем рекомендациям Бетховена, все равно снижали темп. Так как в противном случае музыка звучала бы слишком быстро.

В ходе экспериментов выяснилось, что великий композитор просто неверно считывал данные метронома. Ему нужно было смотреть на шкалу, расположенную над грузом прибора, а Бетховен записывал числа, которые находились под ним. Именно это и стало причиной ошибочной информации о требуемом темпе. Так ученым удалось разгадать загадку, над которой 200 лет бились и музыканты, и искусствоведы.