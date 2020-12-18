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В четверг бойцам миротворческого соединения РФ вновь пришлось вмешиваться в ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе. На этот раз виновниками инцидента стали военнослужащие специального подразделения «Яшма» ВС Азербайджана. Они вновь предприняли попытку занять населенные пункты, которые согласно договору о мире должны остаться под контролем НКР.

Причиной подобных инцидентов является пункт соглашения о том, что Армения и Азербайджан остаются на тех позициях, которые были актуальны на 10 ноября. Однако в этом случае некоторые села Нагорного Карабаха превращаются в эксклавы. То есть, остаются в окружении азербайджанских войск и не имеют никакого сообщения с Арменией.

Такая ситуация уже возникала у сел Хин Тахер и Хцаберд, где до сих пор не могут найти более 70 военнослужащих Армии обороны Арцаха. Тогда российские миротворцы сумели остановить азербайджанскую спецоперацию и предотвратить кровопролитие. Сделали они это и в минувший четверг в Лачинском коридоре. Спецназ Азербайджана уже вознамерился взять под контроль несколько населенных пунктов, однако миротворческие силы очень внимательно следят за любыми нарушениями договора и реагируют на них соответствующим образом.

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