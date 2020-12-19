Ученые Нью-Йоркского университета вычислили периодичность массовых вымираний на нашей планете. Они заявляют, что каждые 27 миллионов лет на Земле происходит глобальная катастрофа, уничтожающая если не все живое, то точно большую его часть.

Чтобы получить этот результат, эксперты провели статистический анализ. Они сравнили массовые вымирания, вызываемыми разнообразными катаклизмами, с другими цикличными событиями. Наиболее распространенные из них – это падения астероидов, перемещения комет и целые дожди из них, другие «неприятности», которые время от времени случаются во Вселенной. Их периодичность составляет примерно от 26 до 30 миллионов лет.

На Земле за 250 млн лет прошло три периода массовых вымираний. Они были связаны с падением космических тел, а также с существенными изменениями климата, вызванными разрушением озонового слоя, и вулканической активностью.