В американском информагентстве The National Interest опубликован список конфликтов, унесших наибольшее количество жизней за всю историю человечества. Он был составлен журналистом Петером Сучиу.

Согласно его словам, в ходе Первой мировой войны погибло около 40 000 000 человек, а Второй – не менее 60 000 000. Однако, несмотря на масштаб этих конфликтов, в прошлом происходили события, унесшие не меньшее число жизней. К примеру, за годы Монгольских завоеваний (1206-1368) было убито примерно 40 000 000 человек.

Не менее 20 000 000 китайцев умерли во время Тайпинского восстания, произошедшего во второй половине XIX века и длившегося почти 14 лет. Завоевание Мексики Испанской империей привело к гибели 24 300 000 человек. К самым кровопролитным конфликтам эксперт также отнес Тридцатилетнюю войну в Европе, произошедшую в первой половины XVII века (погибли 11 500 000 человек), и Наполеоновские войны (1803-1815), унесшие жизни 7 000 000 человек.