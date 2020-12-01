Рейтинг музыкального сервиса Spotify, который можно назвать первым этапом в подведении итогов уходящего года, показал, что наиболее популярным музыкальным направлением сейчас является рэп. Так, в пятерку лучших исполнителей вошли рэперы Моргенштерн и Скриптонит, kizaru и Boulevard Depo, а также ЛСП.

Ситуация с лучшими музыкальными коллективами оказалась не столь однозначной. Здесь в пятерке присутствуют группы BTS и Blackpink, а также $uicideBoy$ и Miyagi & Andy Panda. Россию весьма достойно представила в ТОПе рок-группа «Король и шут».

Среди исполнительниц-женщин первое место с огромным отрывом от остальных заняла Билли Айлиш, а лучшей композицией стала песня Slava Marlow «Снова я напиваюсь».

Spotify отмечает, что российские пользователи очень активно посещают сервис и слушают все музыкальные новинки. Благодаря тому, что в историях они размещают музыкальные треки, процедура выбора лучших композиций и исполнителей была значительно облегчена.