Российское представительство музыкального сервиса Spotify сообщило, что исполнители из РФ пользуются популярностью и в других странах мира. Масштабное исследование, приуроченное к окончанию года, помогло составить пятерку наиболее успешных артистов, добившихся признания за рубежом.

В этот список попал исполнитель DJ ARTY, сумевший порадовать заграничных слушателей полноценной пластинкой, а также несколькими небольшими альбомами, в которые вошли самые запоминающиеся композиции. С удовольствием слушают за пределами России и Matisse & Sadko – проект, который редко выпускает новые треки, но всегда попадает в тренды.

К другим популярным исполнителям, добившимся успеха за границей, относятся Rauf & Faik и Tony Igy. Первое место среди успешных россиян занял композитор Петр Чайковский.