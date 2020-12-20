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Продюсер, певец и музыкант Сергей Шнуров разместил в Инстаграм-аккаунте стихотворение с нецензурной лексикой, которое по замыслу должно стать ответом всем, кто критикует его вопросы на большой пресс-конференции президента Владимира Путина. В этом произведении автор рассказывает о том, что является лидером движения плохих людей, в котором состоит только он.

Кроме того, в стихотворении есть строчки о том, что вопреки критикам музыкант совсем не изменился и «баламутит водоем» так же, как и прежде.

Алкоголик, тупой и пустой, как ведёрко,
Я по-прежнему шатко стою на своём.
Не собьет меня ветер с маршрута моёва:
Нет покоя коллегам, впал в ступор народ.
Я ****** вопросом, всем сделал *****!
Кто теперь самый главный моральный урод?

Дальше в том же стиле Шнур написал, что не в первый и не в последний раз сталкивается с критикой, однако покаянного его «воя» никто не дождется.

Напомним, что Шнуров спросил у президента, почему хакеры из России не помогли Дональду Трампу и во второй раз стать президентом. Также он поинтересовался, каким образом можно описывать жизнь в РФ, не ругаясь матом.

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