Продюсер, певец и музыкант Сергей Шнуров разместил в Инстаграм-аккаунте стихотворение с нецензурной лексикой, которое по замыслу должно стать ответом всем, кто критикует его вопросы на большой пресс-конференции президента Владимира Путина. В этом произведении автор рассказывает о том, что является лидером движения плохих людей, в котором состоит только он.

Кроме того, в стихотворении есть строчки о том, что вопреки критикам музыкант совсем не изменился и «баламутит водоем» так же, как и прежде.

Алкоголик, тупой и пустой, как ведёрко,

Я по-прежнему шатко стою на своём.

Не собьет меня ветер с маршрута моёва:

Нет покоя коллегам, впал в ступор народ.

Я ****** вопросом, всем сделал *****!

Кто теперь самый главный моральный урод?

Дальше в том же стиле Шнур написал, что не в первый и не в последний раз сталкивается с критикой, однако покаянного его «воя» никто не дождется.

Напомним, что Шнуров спросил у президента, почему хакеры из России не помогли Дональду Трампу и во второй раз стать президентом. Также он поинтересовался, каким образом можно описывать жизнь в РФ, не ругаясь матом.