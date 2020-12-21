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По мнению российских кинокритиков, лучшим сериалом 2020 года является «Перевал Дятлова», который сняли Евгений Никишов и Валерий Федорович. Эта лента рассказывает о гибели студентов-туристов на Урале в 1959 году и приводит несколько собственных версий развития событий.

Вторую позицию критики отвели для сериала «Чики», а третье место занял многосерийный фильм Федора Бондарчука «Псих».

В голосовании принимали участие сразу двадцать представителей мира российского кино. Они называли свою тройку, после чего были подсчитаны голоса для выбора победителя. Критикам предоставлялась возможность выбирать телевизионные сериалы и проекты стриминговых сервисов.

Из последних в десятке лучших также оказались сериал «257 причин, чтобы жить», который демонстрировался на сервисе Start, а также проект от Premier «Мир! Дружба! Жвачка!».

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