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90-летний режиссер Ричард Доннер, хорошо известный поклонникам американского кино по франшизе «Смертельное оружие», заявил о намерении снять пятую часть этого фильма. Он отметил, что вновь вернется к режиссерским функциями, но не рассказал, будут ли сниматься в новой картине Дэнни Гловер и Мэл Гибсон, исполнившие главные роли в предыдущих частях.

Кроме того, Доннер сообщил, что пятый фильм завершит франшизу. Информации о подробностях сюжета, а также о приглашенных актерах пока нет. Неизвестно также, когда начнутся съемки пятой части.

Напомним, что фильм «Смертельное оружие -4» вышел на экраны в 1998 году. После этого было продолжение, однако в формате телесериала. Оно продержалось в эфире целых три года и вызвало в основном положительные отзывы зрителей и критиков.

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