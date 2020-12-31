Один из главных персонажей сериала «Ходячие мертвецы» Рик Граймс, роль которого исполнил Эндрю Линкольн, вновь появится в сюжете, но уже в полнометражной картине, которая предположительно появится на экранах в 2022 году. Эту информацию озвучила режиссер будущего фильма Скотт Гимпл.

Ранее шоураннер анонсировала начало съемок в 2019-м, а затем и в 2020 годах. Но в первом случае что-то пошло не так со сроками, а во втором все планы разрушила пандемия коронавируса. Однако сейчас создатели картины уверенно заявляют, что она начнет сниматься уже ближайшей весной. Эту информацию подтвердил и Эндрю Линкольн, который был приглашен на главную роль.

Его возвращение очень порадовало поклонников «Ходячих мертвецов». Напомним, что по сюжету сериала Рик Граймс давно пропал без вести и все попытки отыскать его завершились неудачами. Непосредственно перед исчезновениями герой был серьезно ранен в очередной стычке с «ходячими мертвецами».