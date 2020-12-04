читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Денис Путинцев, продюсер из Украины, отметил, что музыканты из РФ пользуются популярностью у украинцев в связи с развлекательным элементом их контента.

Аналитики интернет-сервиса Spotify ранее выяснили, что граждане Украины предпочитают слушать российскую поп-музыку. Эксперт считает, что это связано с тем, что контент из России имеет более высокий уровень «развлекательности», так как украинские певцы сильнее пытаются заставить слушателей «думать».

По мнению специалиста, это свойство в музыке нельзя назвать плохим, однако оно не позволяет индустрии развиваться. Путинцев считает, что украинские артисты ушли в сторону «просвещения», а российские, как правило, зарабатывают деньги на данном искусстве.

Вам может понравиться

Дочь Киркорова на свой день рождения получила золотой iPhone

Анна-Виктория Киркорова 1 декабря отметила свое девятилетие и получила множество роскошных подарков.…

Девушка Илона Маска поделилась голым фото в ожидании Cyberpunk 2077

Исполнительница из Канады Клэр Буше, которая с 2012 года состоит в отношениях…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 декабря – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 декабря – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 4 декабря – переменная облачность, до -2 °C | Подольск: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 4 декабря – переменная облачность, до 8 °C |