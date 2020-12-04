Денис Путинцев, продюсер из Украины, отметил, что музыканты из РФ пользуются популярностью у украинцев в связи с развлекательным элементом их контента.

Аналитики интернет-сервиса Spotify ранее выяснили, что граждане Украины предпочитают слушать российскую поп-музыку. Эксперт считает, что это связано с тем, что контент из России имеет более высокий уровень «развлекательности», так как украинские певцы сильнее пытаются заставить слушателей «думать».

По мнению специалиста, это свойство в музыке нельзя назвать плохим, однако оно не позволяет индустрии развиваться. Путинцев считает, что украинские артисты ушли в сторону «просвещения», а российские, как правило, зарабатывают деньги на данном искусстве.