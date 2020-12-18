Актриса Нуми Рапас, которая хорошо известна всем поклонникам фильма «Девушка с татуировкой дракона», исполнит главную роль в фильме режиссера Али Абасси по мотивам шекспировского «Гамлета». Она уже заявила, что много лет мечтала об участии в подобном проекте.

Шведский режиссер считает, что его фильм в несколько необычной интерпретации снова вернет Гамлету утраченное величие. Также он заявляет, что Уильям Шекспир «в гробу перевернется», когда выйдет премьера картины. Одно то, что Абасси решил сделать датского принца женщиной уже о многом говорит. Плюс ко всему он обещает сделать историю кровавой и безумной.

Помимо «Девушки с татуировкой дракона», Нуми Рапас засветилась еще в нескольких известных фильмах. Она сыграла археолога в картине «Прометей», которую снял режиссер Ридли Скотт, а также исполнила одну из главных ролей в ленте «Шерлок Холмс: Игра теней» в 2011 году.