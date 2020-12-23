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Лед представляет собой редкое и уникальное соединение. Все дело в том, что плотность его твердого вещества ниже плотности воды. Однако не следует забывать, что существует несколько разновидностей льда, каждая из которых обладает собственными характеристиками.

Международная научная группа, в которую вошли специалисты РФ, Соединенных Штатов и Китая, открыли совершенно новую формулу льда. Они подробно описали физические свойства и структуру гидрата водорода. Его уникальность заключается в возможности пребывать в замороженном виде при стандартной комнатной температуре.

Ученые уверены, что данная формула позволяет решить проблему с транспортировкой водорода, который в настоящее время считается прогрессивным видом топлива. Перевозить его в открытом виде довольно рискованно, так как газ является взрывоопасным, но в виде льда он не представляет никакой угрозы.

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