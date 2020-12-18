В четверг сервис HBO Max опубликовал видео с анонсом своих новых проектов, которые зрители смогут увидеть в ближайшее время. Так, уже 25 декабря состоится премьера картины «Чудо-женщина: 1984».

Много сюрпризов ждет пользователей стримингового сервиса и в будущем году. Среди самых интересных анонсов можно выделить мини-сериал «Кобыла Истттауна», главную роль в котором исполнит Кейт Уинслетт, а также очередные сезоны многосерийных проектов «Наследники», «Эйфория» и «Белая ворона».

В ролике появились также отдельные кадры из сериала «Друзья», для которого сейчас снимается специальный эпизод. Также HBO вставили в анонс моменты из приквела «Игры престолов», который будет называться «Дом драконов». Этот сериал увидит свет только в 2022 году.

Из других анонсов можно также упомянуть проект Зака Снайдера «Лига справедливости» и фильм «Без резких движений», который снял режиссер Стив Содерберг.