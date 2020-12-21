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Российская картина «Дылда», снятая режиссером Кантемиром Балаговым, получил сразу два престижных приза от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Он обошел ленту Пьетро Марчелло «Мартин Иден» и стал «Лучшим фильмом года на иностранном языке», а также занял вторую позицию в номинации «Лучшая работа художника-постановщика».

Главный приз от кинокритиков вручили ленте Стива Маккуина «Голос перемен». Хлоя Чжао стала лучшим режиссером 2020-го за картину «Земля кочевников». Работа Эмиральд Феннел для ленты «Девушка, подающая надежды», стала лучшим сценарием года.

Российский фильм «Дылда» рассказывает о послевоенном Ленинграде. Главные его героини – это две подруги, которые вернулись с войны в родной город и пытаются найти себе место в мирной новой жизни. В активе картины уже имеется приз за лучшую режиссерскую работу на Каннском кинофестивале.

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