Добровольцы Армии обороны Карабаха, входящие в отряд им. Шагена Мегряна, неподалеку от населенного пункта Аветараноц вступили в бой с отрядом специального назначения из Турции. Об этом в социальных сетях заявил пресс-секретарь главы НКР Ваграм Погосян.

По его словам, в бою на территории Аскеранского района было убито 20 спецназовцев, которые представляли турецкие ВС. Бойцы Армии обороны оставили в живых лишь двух боевиков. Их просто отпустили, чтобы они могли поведать своей родне и другим жителям Турции о том, что творится в Нагорном Карабахе.

Напомним, что ранее о турецком спецназе на территории НКР заявлял глава правительства Армении Никол Пашинян. Он утверждал, что бойцы из Турции остались в Карабахе после совместных с Азербайджаном учений, чтобы принять участие в боевых действиях.

Баку и Анкара пока не комментируют информацию об убитых спецназовцах.