читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Официальный сайт Генпрокуратуры Армении сообщает о наличии у нее доказательств участия в конфликте в Нагорном Карабахе бойцов спецназа ВС Турции. Утверждается, что они были получены в ходе расследования, связанного с развязыванием агрессии против НКР и Армении.

Ведомство заявляет, что турецкие спецназовцы еще в августе в горных районах Азербайджана тренировали бойцов для ведения боевых действий.

Кроме того, 10 августа завершились учения, которые Турция и Азербайджан проводили вместе. Прокуратура предполагает, что именно на этих учениях ВС обеих стран составили план нападения на Армению и лишь ждали удобного момента. А 27 сентября перешли в наступление, используя в качестве предлога «обстрелы с армянской стороны».

Баку полностью отрицает участие в конфликте наемников из Турции, Сирии и других стран. В то же время официальная Анкара неоднократно заявляла о готовности помочь Азербайджану.

Вам может понравиться

Назван разработчик истребителя шестого поколения США

Компания Lockheed Martin, известная своими достижениями в военной промышленности США, станет наиболее… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Киеве предупредили о реакции России на базы НАТО на Украине

Депутат украинской Верховной Рады Олег Волошин заявил, что западные государства не вполне… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Кремле назвали выборы в США соревнованием в нелюбви к России

Оба кандидата в президенты США весьма активно используют антироссийские лозунги в своих… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 октября – пасмурно, до 6 °C | город Мытищи: погода, 25 октября – переменная облачность, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 октября – дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 25 октября – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 25 октября – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 25 октября – переменная облачность, до 21 °C |