Официальный сайт Генпрокуратуры Армении сообщает о наличии у нее доказательств участия в конфликте в Нагорном Карабахе бойцов спецназа ВС Турции. Утверждается, что они были получены в ходе расследования, связанного с развязыванием агрессии против НКР и Армении.

Ведомство заявляет, что турецкие спецназовцы еще в августе в горных районах Азербайджана тренировали бойцов для ведения боевых действий.

Кроме того, 10 августа завершились учения, которые Турция и Азербайджан проводили вместе. Прокуратура предполагает, что именно на этих учениях ВС обеих стран составили план нападения на Армению и лишь ждали удобного момента. А 27 сентября перешли в наступление, используя в качестве предлога «обстрелы с армянской стороны».

Баку полностью отрицает участие в конфликте наемников из Турции, Сирии и других стран. В то же время официальная Анкара неоднократно заявляла о готовности помочь Азербайджану.