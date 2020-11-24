Новое исследование предполагает, что дельфины активно замедляют свое сердцебиение перед погружением и даже могут регулировать частоту сердечных сокращений, в зависимости от того, как долго они планируют находиться под водой.

Результаты работы, опубликованной в журнале Frontiers in Physiology, позволяют по-новому взглянуть на то, как эти морские млекопитающие сохраняют достаточный уровень кислорода и приспосабливаются к давлению во время погружения. Авторы работали с тремя самцами афалин.

Результаты показывают, что дельфины и, возможно, другие морские млекопитающие могут сознательно изменять частоту сердечных сокращений в соответствии с продолжительностью запланированного погружения.

«Дельфины обладают способностью менять частоту сердечных сокращений так же, как мы можем снижать частоту дыхания», – рассказывает Андреас Фальман, один из авторов исследования. «Это позволяет им сохранять кислород во время погружений, а также может предотвращать декомпрессионную болезнь».

Понимание того, как морские млекопитающие могут безопасно нырять и долгое время оставаться под водой, имеет решающее значение для смягчения воздействия антропогенных звуковых нарушений на их здоровье.

«Искусственные звуки, такие как подводные взрывы при разведке нефти, могут приводить к проблемам у данных животных», – продолжает Фальман. «Если способность регулировать частоту сердечных сокращений важна для предотвращения декомпрессионной болезни, а внезапное воздействие необычного звука приводит к сбою этого механизма, мы должны избегать этих помех. Нужно постепенно увеличивать уровень шума, чтобы стресс был минимальным. Наше исследование предлагает очень простые методы смягчения последствий воздействия людей на океан».

Практические проблемы измерения физиологических функций дельфинов, таких как частота сердечных сокращений и дыхание, ранее не позволяли ученым полностью понять изменения их физиологии во время ныряния.

«Мы работали с небольшой выборкой из трех дрессированных дельфинов-самцов, находящихся под опекой профессионалов», – объясняет Фальман. «Мы использовали изготовленное на заказ оборудование для измерения функции легких животных и прикрепленные датчики электрокардиограммы (ЭКГ) для измерения частоты сердечных сокращений».

Энди Джабас, специалист по уходу за дельфинами, объясняет, что тесные отношения между дрессировщиками и животными чрезвычайно важны при обучении дельфинов участию в научных исследованиях.

«Эта связь позволила нам создать безопасную среду для дельфинов, чтобы они могли ознакомиться со специализированным оборудованием и научиться выполнять задержку дыхания в веселой и стимулирующей тренировочной среде. Все дельфины добровольно участвовали в исследовании и могли покинуть его в любой момент», – подчеркивает он.