Фильм «Хищники», который появился на экранах в 2010 году, вскоре получит сиквел. В нем кинокомпания 20th Century Studios надеется снять Арнольда Шварценеггера, сыгравшего одну из ключевых ролей в нескольких фильма серии.

Напомним, что первая часть рассказывала о внеземной цивилизации, которая использовала землян для тренировок своих бойцов. Ее представители похищали людей и забрасывали их в густые джунгли, где начиналась жестокая охота. Главную роль в этой картине сыграл Эдриан Броуди, который будет сниматься и в новой части. Также в том фильме засветился и российский актер Олег Тактаров.

О съемках сиквела рассказал инсайдер Дэниел Рихтман. Он заявил, что 20th Century Studios намеревается продолжить серию, однако для этого она хочет вернуть Арнольда Шварценеггера. Напомним, что «Терминатор» снимался в самой первой ленте о хищнике, которая появилась еще в 1987 году.