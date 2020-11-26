Перед выходом в эфир последней серии многосерийной комедии «Беспринципные» ее создатели объявили, что уже принято решение о съемках сразу двух новых сезонов. Автор сценария Александр Цыпкин, который и написал рассказы, вошедшие в основу сериала, уже приступил к написанию сюжетов для новых эпизодов.

Фильм, который практически сразу полюбился зрителям, рассказывает о приличных жителях Патриарших, которые с завидным постоянством попадают в неприличные истории. И вынуждены из них выпутываться.

Главных персонажей сериала играют Павел Деревянко, Николай Фоменко, Ингеборга Дапкунайте и другие, не менее известные актеры. Ожидается, что все они примут участие и в новых двух сезонах, где продолжат радовать зрителей мастерской игрой. Создатели сериала – компания «Медиаслово» и сервис «Кинопоиск HD».