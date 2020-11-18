Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава армянского правительства Никол Пашинян пообещал беженцам из Нагорного Карабаха финансовую помощь, а также запланировал улучшение демографической ситуации в Армении за 6 месяцев.

Это – лишь малая часть тех планов, которые объявил премьер-министр. Помимо этого, он сообщил о том, что Армения будет вновь сотрудничать с Минской группой для того, чтобы определить статус НКР. Параллельно наращивая Вооруженные силы и осуществляя их модернизацию.

Самые насущные задачи, по словам Пашиняна – это восстановление разрушенной во время войны инфраструктуры, отстройка жилых домов как в Армении, так и в Нагорном Карабахе. Участники войны смогут в ближайшее время пройти реабилитацию, чтобы с новыми силами влиться в новую жизнь. Кроме того, помощь от государства в обязательном порядке будет оказана раненым на фронте бойцам и семьям погибших.

Вам может понравиться

США призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху

Франция и США, являющиеся участниками Минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Gazeta Wyborcza: Россия обретет контроль над Суэцким каналом

Польское издание Gazeta Wyborcza очень быстро отреагировало на появившиеся ранее сообщения о… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Жители России начали массово покупать недвижимость в Калининграде

Агентство «МИЭЛЬ» из Калининграда сообщило, что в городе около 70% покупателей жилья… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 17.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 ноября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 18 ноября – облачно с прояснениями, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 ноября – небольшая облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 ноября – переменная облачность, до -1 °C | Королев: погода, 18 ноября – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 18 ноября – облачно с прояснениями, до -4 °C | Армавир: погода, 18 ноября – небольшой дождь, до 6 °C |