Глава армянского правительства Никол Пашинян пообещал беженцам из Нагорного Карабаха финансовую помощь, а также запланировал улучшение демографической ситуации в Армении за 6 месяцев.

Это – лишь малая часть тех планов, которые объявил премьер-министр. Помимо этого, он сообщил о том, что Армения будет вновь сотрудничать с Минской группой для того, чтобы определить статус НКР. Параллельно наращивая Вооруженные силы и осуществляя их модернизацию.

Самые насущные задачи, по словам Пашиняна – это восстановление разрушенной во время войны инфраструктуры, отстройка жилых домов как в Армении, так и в Нагорном Карабахе. Участники войны смогут в ближайшее время пройти реабилитацию, чтобы с новыми силами влиться в новую жизнь. Кроме того, помощь от государства в обязательном порядке будет оказана раненым на фронте бойцам и семьям погибших.