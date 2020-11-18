После служебной проверки, которая была призвана выявить факты коррупции в Чердаклинском р-не Ульяновской области, ушла в отставку по собственному желанию глава администрации образования Мария Шпак. Депутаты района не стали ее удерживать, а единогласно проголосовали за уход чиновницы.

Вместе с Марией Шпак был отстранен от должности еще и министр агрокомплекса региона Михаил Семенкин. Известно, что главной причиной отстранения, а также коррупционной проверки является путешествие двух чиновников на Лазурное побережье Франции прямо в разгар пандемии.

Мария Шпак, которая занимала свой пост в течение двух лет, сумела заслужить у жителей района рейтинг доверия в 70 процентов. Это не удивительно, так как с 2018 года под ее началом муниципалитетом было получено несколько президентских грантов на 35 млн рублей, а также проведено ряд работ по благоустройству населенных пунктов района.