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Певица Ева Польна поразила публику во время выступления на закрытой вечеринке.

Как сообщается, когда артистка вышла на сцену, многие её даже и не узнали бы, если бы она не начала петь – голос у неё не изменился. Однако вес певицы неприятно удивил публику, и выбранный для выступления наряд – платье в пол и накинутый чёрный пиджак, не особо помогли скрыть фигуру Евы.

В Сети была опубликована фотография с вечеринки, и многие в комментариях негативно высказались по поводу лишнего веса певицы. Некоторые заявили, что она совершенно не следит за собой. Впрочем, во время пандемии коронавируса многие, вынужденно оставшись дома, начали меньше за собой следить и больше есть, что негативно сказалось на их фигурах.

Самим выступлением Польны публика, тем не менее, осталась весьма довольна.

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