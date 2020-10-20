В информагентстве Avia.pro сообщают, что вооруженные силы Армении смогли повредить два истребителя F-16 ВВС Турции во время недавнего ракетного удара.

Ранее армянские войска осуществили массированную ракетную атаку по аэродрому в Гяндже, которая была признана неудачной. Однако при просмотре спутниковых фото эксперты заметили внезапную пропажу двух турецких боевых самолетов. Некоторые источники заявляют, что они, скорее всего, были повреждены, поэтому находятся на ремонте. Возможно, именно по этой причине в Баку прибыл транспортник Турции.

Если судить по сделанным спутником снимкам, то ни взлетная полоса, ни инфраструктура аэродрома не пострадали. Однако эксперты отмечают, что осколки от снарядов вполне могли попасть в истребители. К тому же Азербайджан отказывается показывать состояние сооружений на военной базе.