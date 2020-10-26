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Коллектив научных сотрудников под руководством Дмитрия Зверева получил от правительства России премию за разработку систем, обеспечивающих невидимость подводных лодок «Ясень». Никаких подробностей о данной разработке не сообщается.

Известно лишь, что благодаря стараниям ученых субмарины, которые будут нести на своем борту гиперзвуковые ракеты «Циркон», будут скрыты от вероятного противника. Также разработки специалистов, во главе с генеральным конструктором компании «ОКБМ» Африкантовым, входящей в «Росатом», будут обеспечивать безопасность и надежность подлодок.

Ранее заместитель главы российского оборонного ведомства Анатолий Криворучко сообщал, что субмарины «Ясень» будут вооружаться ракетами «Циркон», способными поражать цели на расстоянии более 1000 километров и развивать скорость до 9 Махов. Недавно были успешно завершены первые испытания этого боеприпаса.

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