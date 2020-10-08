Представители российского оборонного ведомства разместили ролик, на котором демонстрируется пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществленный с боевого корабля «Адмирал Горшков».

На размещенных кадрах можно увидеть, как на фрегате открывается пусковой люк, а затем из контейнера поднимается ракета. После регулировки направления полета она тут же устремляется к своей цели, расположенной в Баренцевом море. Согласно сведениям, полученным при объективном контроле, ракета успешно уничтожила цель, которая располагалась на расстоянии 450 километров от места пуска.

Указывается, что «Циркон» смог достичь скорости в 8 Махов – это примерно 10 000 километров в час. В Минобороны добавили, что продолжат проведение летных испытаний оружия. В будущем им будут оснащаться корабли и подводные лодки.