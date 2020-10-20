В информагентстве BuzzFeed, сославшись на федеральное агентство по ЧС Соединенных Штатов, сообщило, что российские аппараты ИВЛ были утилизированы, так ни разу и не использованные на пациентах.

Процесс утилизации прошли 45 устройств согласно всем нужным правилам. Ранее они лежали на складе, относясь к запасному оборудованию. Их не применяли по нескольким причинам. Во-первых, в США для использования этих аппаратов требуются спецадаптеры. Во-вторых, именно эти системы самовозгорались, становясь причиной пожаров в российских медучреждениях, приведших к гибели 6 человек.

Отмечается также, что производитель этих ИВЛ находится под санкциями западных стран. Данный факт еще весной привел к возмущениям со стороны демократов. Они также протестовали по тому поводу, что помощь, оказанная Вашингтоном Москве, в плане стоимости в 5 раз превысила российскую.