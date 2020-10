В результате мониторинга приложений, которые размещаются в Play Store, представители компании Avast обнаружили ряд вредоносных программ, которые нежелательно устанавливать на смартфоны под управлением OS Android. Исследователи привели полный список такого софта:

• Flying Skateboard

• Iron it

• Shooting Run

• Plant Monster

• Find Hidden

• Find 5 Differences – 2020 New

• Rotate Shape

• Shoot Them

• Crush Car

• Rolling Scroll

• Helicopter Attack – New

• Assassin Legend – 2020 New

• Helicopter Shoot

• Rugby Pass

• Jump Jump

• Find the Differences – Puzzle Game

• Sway Man

• Desert Against

• Money Destroyer

• Cream Trip – New

• Props Rescue.

Они рассказали, что каждое из этих приложений сразу же после инсталляции начинают забрасывать пользователя рекламными объявлениями. Причем прекратить этот поток не удается любыми способами – необходимо только удалять софт с девайса.

Исследовали порекомендовали очень осторожно относиться к скачиваемому и устанавливаемому на смартфоны программному обеспечению. Все дело в том, что даже в таких крупных магазинах приложений могут встречаться весьма опасные программы.