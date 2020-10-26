Потасовка между двумя школьницами в селе Русская Теча, что в Челябинской области, закончилась тем, что одна из спорщиц попала в больницу с ножевым ранением. Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Об этом случае рассказала Евгения Майорова, занимающая должность уполномоченной по правам ребенка. Она пообещала тщательно проконтролировать расследование по этому делу. По ее словам, в настоящий момент правоохранительные органы принимают решение о заключении девочки, нанесшей удар ножом, под стражу.

Майорова заявила, что она всегда принимает участие в выяснении обстоятельств подобных происшествий. Такие случаи, по ее словам, вызывают широкий резонанс, приходится привлекать к ним внимание органов опеки, сообщать об инциденте в школу. Иногда также возникает необходимость тщательно разбираться в мотивах тех или иных поступков, так как первое впечатление оказывается ошибочным.