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Папа Римский Франциск высказался в защиту однополых пар в документальном фильме «Франциск».

Как отмечается, фильм американского режиссёра Евгения Афинеевского был представлен на Римском кинофестивале. Его премьера состоялась в среду. В фильме Папа Римский, в частности, выразил своё отношение к однополым парам. Он назвал гомосексуалистов детьми Бога и заявил, что они должны иметь полное право на семью.

Как он считает, властям следует принять закон о гражданских союзах для того, чтобы и гомосексуальные пары получили юридическую защиту.

Отмечается, что Папа Франциск ранее уже выступал против преследований гомосексуалов, и призывал не осуждать за нетрадиционную ориентацию, но впервые публично высказывается в отношении гражданских союзов сексуальных меньшинств.

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