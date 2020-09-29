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В наше время наибольшее количество вредных выбросов в атмосферу планеты генерируют тепловые электростанции. Но ученые Томского университета знают, как исправить ситуацию. Они заявили о создании импульсного ускорителя, который способен удалять вещества, загрязняющие воздух.

Данная технология разработана специально для теплоэлектроцентрали, расположенной в городе Сиань, что в Китае. Специалисты, создавшие электронный ускоритель сообщают, что предоставляя Поднебесной подобные технологии, они вносят вклад в очистку атмосферы планеты.

Основой для установки стали новейшие нанотехнологии. В настоящий момент Китай изучает разработку, представленную томскими специалистами. После согласования деталей, ученые приступят к выполнению работ второго и третьего этапом создания инновационного ускорителя.

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