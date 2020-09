Современные люди заселили самую западную часть Европы 41-38 тыс. лет назад. Примерно на пять тысяч лет раньше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает доктор, профессор и заведующий кафедрой антропологии Луисвиллского университета Джонатан Хоуз, под руководством которого было проведено международное исследование. Отчет о нем был представлен в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Команда сообщила об обнаружении каменных орудий, используемых современными людьми, относящихся к более раннему периоду времени.

Орудия, обнаруженные в пещере Лапа-ду-Пикарейро, расположенной недалеко от атлантического побережья центральной Португалии, связывают это место с аналогичными находками по всей Евразии до Русской равнины. Это открытие подтверждает, что современные люди быстро заселили Евразию на западе, спустя всего несколько тысяч лет после появления в юго-восточной Европе. Инструменты документируют присутствие современных людей в самых западных частях Европы. Ранее считалось, что в это время регион был заселен неандертальцами. Это открытие важно, с точки зрения взаимодействия двух групп, что в конечном счете привело к исчезновению неандертальцев.

«Вопрос о том, были ли последние выжившие неандертальцы в Европе вытеснены современными людьми или ассимилировались с ними, до сих пор не решен», – рассказывает Лукас Фридл, антрополог из Университета Западной Богемии в Пльзене, Чехия, соавтор исследования. «Раннее появление ориньякской культуры в Пикарейро, вероятно исключает возможность прибытия современных людей на земли без неандертальцев, что является захватывающим открытием».

Самыми древними свидетельствами присутствия современного человека к югу от реки Эбро в Испании были находки в Бахондильо, пещере на южном побережье. В частности, были обнаружены табуретки из камня, относящиеся к ориньякской культуре, связанной с ранними современными людьми в Европе. Пикарейро является окончательным доказательством более раннего появления современного человека на этих территориях.

«Бахондильо предлагает соблазнительные, но противоречивые доказательства того, что современные люди появились в этом районе раньше, чем мы думали», – рассказывает Хос. «Доказательства в нашем отчете определенно подтверждают значение Бахондильо для людей в раннем современном мире, но до сих пор не ясно, как они сюда попали. Люди, вероятно, мигрировали вдоль рек, текущих с востока на запад, но переход по прибрежной линии также возможен».

«Распространение современных людей по Европе много тысяч лет назад является ключевым моментом в понимании того, откуда пошел наш вид», – рассказывает Джон Йеллен, программный директор по археологии и археометрии в Национальном научном фонде, оказавшем поддержку исследованию. «Это открытие предлагает важные доказательства, на основе которых могут появиться будущие исследования. Они помогут понять, как в Европе появились современные люди, каково было их взаимодействие с неандертальцами».

В пещере Пикарейро уже 25 лет ведутся раскопки. В ней фиксируется присутствие человека в течение 50 тыс. лет. Международная исследовательская группа из Междисциплинарного центра археологии и эволюции человеческого поведения (ICArEHB) в Фару, Португалия, исследует появление современных людей и исчезновение неандертальцев в этом регионе.

Проект возглавляют Хоус, Майкл Бенедетти из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне и Фридл в сотрудничестве с Нуно Бичо и Жоао Каскалейра из Университета Алгарве, где располагается ICArEHB, и Тельмо Перейра из Автономного университета Лиссабона.

При поддержке грантов Национального научного фонда США, выделенных Хосу и Бенедетти, команда обнаружила богатые археологические залежи, в которых есть каменные орудия и тысячи костей животных, забитых на охоте и приготовленных.

Сахра Таламо из Болонского университета, Италия и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, Германия, присоединилась к исследовательской группе, чтобы определить возраст раннего современного человека и неандертальцев. Она использовала самую современную предварительную обработку костей и ускорительную масс-спектрометрию (AMS), чтобы датировать кости, которые показывают, что люди намеренно их разламывали для получения костного мозга, высоко питательной пищи, употребляемой древними людьми. Результаты датирования относят появление современного человека к интервалу между 41 000 и 38 000 лет назад. Последнее заселение этого места неандертальцами произошло между 45 000 и 42 000 лет назад.

«Результаты радиоуглеродного анализа в Лапа-ду-Пикарейро не только очень точны, с точки зрения даты, но также демонстрируют кропотливую работу археологов на этом месте», – рассказывает Таламо. «Важность сотрудничества между специалистом по радиоуглеродным исследованиям и археологами очень важна для получения точной хронологии, как в случае с Пикарейро».

Пространственный анализ трехмерных данных с высоким разрешением подтвердил точные стратиграфические отношения между артефактами и образцами радиоуглерода и выявил дискретные слои обитания на участке.

«Анализ пространственных данных с высоким разрешением имеет решающее значение для документирования и наблюдения за человеческими занятиями и реконструкции профессиональных моделей, особенно в пещерных средах, где существуют сложные процессы формирования», – рассказывает доктор Грейс Эллис, аспирантка Государственного университета Колорадо, изучающая ландшафтную археологию и образцы древних поселений.

Это было подтверждено восстановлением артефакта, показавшим, что каменные орудия не были перемещены в процессе пост-осадконакопления.

«Восстановление – это задача, требующая много времени и терпения, и в данном случае она действительно того стоила, потому что результаты подтвердили геопространственные наблюдения», – рассказывает Перейра, археолог, специализирующийся на технологиях каменного века.

Хотя даты предполагают, что современные люди прибыли после исчезновения неандертальцев, в соседней пещере Оливейра есть свидетельства выживания неандертальцев до 37 000 лет назад. Эти две группы могли взаимодействовать друг с другом в течение нескольких тысяч лет.

«Если две группы в течение некоторого времени пересекались в высокогорье Атлантической Португалии, они могли поддерживать контакты между собой и обмениваться не только технологиями и инструментами, но и людьми. Это могло бы объяснить, почему многие европейцы имеют гены неандертальцев», – рассказывает Бичо, директор ICArEHB.

«Помимо генетических и археологических свидетельств, временной контекст с высоким разрешением и свидетельства окаменелостей на всем континенте имеют решающее значение для ответа на этот вопрос. С сохраненными ключевыми слоями, датируемыми переходным периодом, мы сейчас ожидаем найти человеческие окаменелости, которые могут дать больше информации об этом периоде», – рассказывает Фридл.

Несмотря на совпадение дат, похоже, нет никаких доказательств прямого контакта между неандертальцами и современными людьми. Неандертальцы продолжали использовать те же каменные орудия, которые были у них до прихода современных людей, применяя совершенно иную технологию обработки камня.

«Различия между коллекциями каменных орудий, датируемых до и в период 41 000 лет назад, поразительны в Пикарейро», – рассказывает Каскалейра, член правления ICArEHB и специалист по технологии каменных орудий. «На более старых уровнях преобладает кварцит и кварцевое сырье, и они отмечены присутствием леваллуазской технологии, типичного элемента занятий неандертальцев в Европе. С другой стороны, на ориньякских уровнях преобладает кремень и производство очень маленьких лезвий, которые вероятно использовались в качестве вставок в древки стрел для охоты».

Камень также использовался для изготовления инструментов для разделки животных, таких как благородный олень, горный козел и, возможно, кролики. Команда обнаружила несколько клыков благородного оленя, которые часто использовались в качестве личных украшений, но пока на них нет следов изготовления ювелирных изделий.

«Кости из Лапа-ду-Пикарейро составляют один из крупнейших палеолитических комплексов в Португалии, и сохранность их замечательна», – рассказывает доктор Милена Карвалью, аспирантка Университета Нью-Мексико и исследователь ICArEHB, изучающая диету и палеоэкологию неандертальцев и современных людей. «Коллекция предоставит огромное количество информации о поведении человека и палеоэкологии в период палеолита, и мы будем изучать ее в течение десятилетий».

Отложения пещеры также содержат хорошо сохранившуюся палеоклиматическую информацию, которая помогает восстановить условия окружающей среды во времена последних неандертальцев и прибытия современных людей.

«Мы изучили изменения в размере обломков известняка и химию илистых мелких отложений, заполняющих пещеру, чтобы понять палеоклиматический контекст перехода», – рассказывает Бенедетти. «Наш анализ показывает, что появление современных людей соответствует или немного предшествует очень холодной и чрезвычайно засушливой фазе. Суровые условия окружающей среды в этот период создавали проблемы, с которыми приходилось бороться как современному человеку, так и неандертальцам».

В самой пещере осталось огромное количество отложений для будущих работ, и раскопки еще далеки от завершения.

«Я проводил раскопки в Пикарейро в течение 25 лет, и как только начинаешь думать, что, возможно, все секреты уже раскрыты, обнаруживается новый сюрприз», – рассказывает Хос. «Каждые несколько лет появляется что-то новое, и мы продолжаем копать».