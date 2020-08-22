читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Казани в честь Дня флага был создан необычный российский триколор на улице Баумана.

Как сообщается, на улице было расстелено белоснежное полотно, имеющее длину в сто метров и ширину в полтора метра. Используя трафарет, изображающий отпечаток ладони, на полотне силами жителей города и гостей был изображён триколор красками цвета российского флага. Любой желающий мог оставить отпечаток ладони самостоятельно.

Отмечается, что в акции приняло участие много людей, которые получили позитивные ощущения. Инициатива по организации такой оригинальной идеи принадлежит молодёжи Казани. Акция началась в десять часов утра и продолжалась весь день. Также в ней приняли участие министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов и Лейла Фазлеева – заместитель премьер-министра региона.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге капитан 3-го ранга проглотил звезду с погон

В Санкт-Петербурге врачам пришлось провести операцию и извлечь звезду с погон из… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.08.2020
  • читать 1 минуту

Жириновский рассказал о пари про вхождение Белоруссии в состав России

Владимир Жириновский, руководитель ЛДПР, сообщил, между ним и Алексеем Нарышкиным, ведущим «Эха… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Пентагон вынужден заменить все истребители F-35C из-за России

В США начали разрабатывать новый палубный истребитель, который должен стать заменой таким… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.08.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 августа – пасмурно, до 22 °C | город Мытищи: погода, 22 августа – переменная облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 августа – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 августа – небольшая облачность, до 21 °C | Королев: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C | Подольск: погода, 22 августа – ясно, до 22 °C | Армавир: погода, 22 августа – переменная облачность, до 27 °C |