В Казани в честь Дня флага был создан необычный российский триколор на улице Баумана.

Как сообщается, на улице было расстелено белоснежное полотно, имеющее длину в сто метров и ширину в полтора метра. Используя трафарет, изображающий отпечаток ладони, на полотне силами жителей города и гостей был изображён триколор красками цвета российского флага. Любой желающий мог оставить отпечаток ладони самостоятельно.

Отмечается, что в акции приняло участие много людей, которые получили позитивные ощущения. Инициатива по организации такой оригинальной идеи принадлежит молодёжи Казани. Акция началась в десять часов утра и продолжалась весь день. Также в ней приняли участие министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов и Лейла Фазлеева – заместитель премьер-министра региона.