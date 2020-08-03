Сергей Авдеев, вице-мэр Челябинска, в ходе аппаратного совещания, сообщил о том, что за минувшие выходы, в городе было зафиксировано 113 новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно его словам, 1 августа диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 51 пациенту, а 2 августа – 62 людям. Всего с момента начала эпидемии было обнаружено 5000 зараженных, причем 3186 человек уже выздоровели и выписались из больниц.

Лечение все еще продолжают 1652 пациента. Большинство из них находятся в медицинских учреждениях, однако 597 из них позволили лечиться в домашних условиях по причине отсутствия ярко выраженных симптомов.