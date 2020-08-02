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Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал об основной ошибке, совершаемой россиянами во время эпидемии коронавируса.

Согласно его заявлению, этой ошибкой является нежелание носить маску. Как отметил Бойцов, заболеваемость коронавирусом в целом идёт на спад, однако из-за того, что люди не желают носить маски, этот спад осуществляется достаточно медленно.

Как подчеркнул врач, инфекцию можно остановить, только когда и здоровые люди, и те, кто уже заражён, но ещё не знает об этом, носят маски.

Впрочем, Бойцов также высказался, что заставить людей носить средства защиты на улице весьма сложно, но их необходимо в обязательном порядке надевать хотя бы в общественных местах и транспорте. Также он напомнил, что заниматься самолечением в случае заражения опасно.

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