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В городе Чудово, что в Новгородской области, прохожие нашли прямо на улице тело мертвого парня 13 лет от роду. На теле подростка не было обнаружено каких-либо следов насильственной смерти. Очевидцы сразу же связались с представителями правоохранительных органов.

На место страшной находки выехал сотрудник Маловишерского следственного отдела. В настоящий момент он производит осмотр, а также ищет возможных свидетелей инцидента, в результате которого погиб подросток.

Тело направлено в морг для проведения всех необходимых экспертиз. Именно они должны дать ответ на вопрос, что именно произошло с мальчиком. Следственный комитет также проводит комплексную доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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