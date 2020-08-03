В городе Чудово, что в Новгородской области, прохожие нашли прямо на улице тело мертвого парня 13 лет от роду. На теле подростка не было обнаружено каких-либо следов насильственной смерти. Очевидцы сразу же связались с представителями правоохранительных органов.

На место страшной находки выехал сотрудник Маловишерского следственного отдела. В настоящий момент он производит осмотр, а также ищет возможных свидетелей инцидента, в результате которого погиб подросток.

Тело направлено в морг для проведения всех необходимых экспертиз. Именно они должны дать ответ на вопрос, что именно произошло с мальчиком. Следственный комитет также проводит комплексную доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.