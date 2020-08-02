В августе пенсионеры смогут получить новые выплаты, положенные им за соблюдение самоизоляции.

Как сообщается, из-за продолжающихся выявляться вспышек заболевания коронавирусной инфекции, в регионах увеличивается продолжительность карантинных мер. Так, людям в возрасте 65-ти лет и старше рекомендуется оставаться дома и покидать его только в случае крайней необходимости.

В ряде регионов пожилых граждан пытаются простимулировать соблюдением самоизоляции путём финансовых выплат в размере около двух тысяч рублей. Эти выплаты разделены на две части, первая из которых ранее уже была пенсионерам предоставлена. Выплаты оставшейся части будут произведены, начиная с 16-го августа. Однако в случае обнаружения нарушения самоизоляции выплата произведена не будет.