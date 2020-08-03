В городе Калуга вчера, 2 августа, по улицам прошла колонна десантников. Были также проведены другие праздничные мероприятия, посвященные 90-летию ВДВ России.

Бывшие и действующие бойцы в голубых беретах прошли по улице Кирова, которую заблаговременно перекрыли для движения транспорта. Десантники начали свое шествие в девять часов утра со сквера Мира. Пройдя по главной городской улице, они дошли до площади Победы, где почтили память погибших солдат.

Власти города также подготовили праздничную программу для десантников возле монумента «Журавли». В СМИ напоминают, что 2 августа 1930 года в стране был осуществлен первый прыжок десантников с парашютом.