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Чжан Сюйфэн, военный специалист из КНР, сравнил между собой китайский истребитель J-20 и французский боевой самолет Rafale.

Согласно словам эксперта, основным минусом «Рафаля» является отсутствие у него полноценной технологии «стелс», так как он является истребителем 4-го поколения. К его преимуществам Сюйфэн отнес современное оружие и радар, имеющий активную фазированную антенную решетку. Однако в прямом столкновении он все равно проиграет китайскому J-20, который относится к 5-й генерации и имеет продвинутые системы маскировки.

Данное сравнение Сюйфэн решил провести после появления новости о том, что индийские Военно-воздушные силы получили на вооружение сразу 5 новых Rafale. После этого они начали хвалить французские истребители, сопоставляя их с китайскими самолетами.

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